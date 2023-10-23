Екснардеп Єфремов виїхав до РФ попри обвинувачення у держзраді – "Схеми"

Колишній очільник фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався. Як з’ясували журналісти, нині він – у Москві, повідомляє Радіо Свобода.

Перед вторгненням Єфремов неодноразово їздив до Росії – востаннє у лютому 2022 року. Журналісти також встановили, що Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі"Тріумф-Палас". Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько чотирьох мільйонів доларів (150 мільйонів гривень – ред.).

В Офісі генерального прокурора України "Схемам"повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. Сам ексдепутат говорити зі "Схемами" відмовився.

В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання "Луганська народна республіка", допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді. Сам Єфремов ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів "непереконливими". Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська (Луганська область). Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який після цього не продовжили. Одним з адвокатів ексдепутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України.

Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема – в Росію. В тому числі – прямо напередодні повномасштабного вторгнення.

Як встановили "Схеми" за допомогою джерел із доступом до даних про перетин кордону, ексдепутат чотири рази їздив туди через "Бачівськ". Це пункт пропуску в Сумській області через державний кордон України на кордоні з Росією. Зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов напряму з’їздив у Росію прямо напередодні вторгнення російських військ – виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого.

А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп (Страж)", що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся.

Як з’ясували "Схеми", нині Єфремов – у Москві. У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів.

Зокрема, це – Москва, Чапаєвський провулок, 3. Це дані з витоків з бази приватної медичної лабораторії "Гемотест" за 2021 рік. За цією адресою розташований елітний житловий комплекс "Тріумф-Палас" – другий за висотою хмарочос в Росії після "Москва Сіті", збудований у стилі сталінського ампіру.

Місцем реєстрації Єфремова вказані двоповерхові апартаменти, які розташовані на 26-му та 27-му поверхах загальною площею 466,5 квадратних метрів. Як встановили «Схеми», отримавши витяг з російського реєстру нерухомості, вони із 2016 року оформлені на сина Єфремова – Ігоря. Вартість таких апартаментів, за даними профільних сайтів з продажу нерухомості, становить близько 280 мільйонів рублів, або 2,8 мільйона доларів.

В іншому записі з бази "Гемотест" за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього «регіонала» – це також апартаменти у "Тріумф-Паласі", тільки на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 квадратний метр. Апартаменти, відповідно до даних "Росреєстру", з 2007 року теж належать сину колишнього очільника фракції "Партії регіонів". Їхня вартість, згідно з даними профільних вебсайтів з продажу нерухомості, становить близько 115 мільйонів рублів, або 1,2 мільйона доларів.

Таким чином сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад 4 мільйони доларів (або понад 150 мільйонів гривень).

Окремо, за допомогою офіційного сайту Федеральної податкової служби РФ, «Схеми» з’ясували, що ексдепутат має російський індивідуальний податковий номер. Органи РФ його обліковують у прив’язці до українського закордонного паспорта Єфремова.

Також колишній парламентар має і російський страховий номер (СНИЛС), який дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ. "Схеми" отримали витяг із бази Фонду пенсійного і соціального страхування РФ, де вказаний стаж роботи Єфремова ще за часів Радянського Союзу.

"Схемам" в ОГП повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. На запитання про місцезнаходження не відповіли. У прокуратурі також додали, що судові засідання у справі не призначались, "що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська". Прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Разом з тим, зазначають в ОГП, інформація про фактичну передачу матеріалів справи Єфремова до іншого суду їм "не надходила".

Хто такий Єфремов

Олександр Єфремов – давній соратник президента-втікача Віктора Януковича.

Після обрання Януковича президентом у 2010 році Єфремов очолив фракцію «Партії регіонів» у парламенті, також був керівником її луганського обласного осередку.

Усього, починаючи з 2006 року, тричі обирався до Верховної Ради під прапорами «Партії регіонів».

Єфремов голосував за "диктаторські закони 16 січня" – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.Напередодні парламентських виборів у 2019 році тоді ще позафракційний депутат, а нині підозрюваний у державній зраді Євген Мураєв повідомив, що включив до списку очолюваної ним партії "Опозиційний блок" Олександра Єфремова. Пізніше в Центральній виборчій комісії заявили, що партія не зможе включити Єфремова, адже сплив термін для подачі кандидатів у списки.

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