На Куп'янському напрямку посилять маневрову оборону – ЗСУ

Українські військові посилять маневрову оборону на Куп'янському напрямку. Таке рішення ухвалив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у ході відвідування позицій на цій ділянці фронту.﻿ Про це повідомлязаявив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За його словами, генерал-полковник відвідав позиції на Куп'янському напрямку позавчора, у суботу, 21 жовтня.

"Ми знаємо, що на цьому напрямку ворог намагається атакувати наші позиції, у нього нічого не виходить" , - зазначив речник.

Так, командувач Східного угрупування військ Сирський безпосередньо з командирами бригад і підрозділів на цьому напрямку обговорив поточну ситуацію.

"Було дано певні розпорядження, прийнято рішення для посилення нашої маневрової оборони" , - розповів Фітьо.

Представник Сухопутних військ зазначив, що наші захисники на цьому відрізку фронту не лише обороняються, але також здійснюють спроби покращити свої позиції та відкинути противника за будь-якої можливості.

Зокрема, минулої доби на Лимансько-Куп'янському напрямку Силами оборони було відбито двадцять атак російських окупантів, у тому числі в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного. Там противник завдав 13 авіаційних ударів, тобто на десять більше, ніж днем раніше, розповів Фітьо.