WP: ЦРУ тісно співпрацює з ГУР та СБУ, але занепокоєне деякими операціями в РФ

Американське ЦРУ з 2015 року витратило десятки мільйонів доларів на розбудову українських спецслужб. Вони тісно співпрацюють, однак наразі ЦРУ намагається дистанціюватися від деяких операцій Києва з ліквідації, повідомляє Українська правда.

The Washington Post із посиланням на інтерв'ю з понад двома десятками нинішніх і колишніх українських, американських і західних співробітників розвідки і безпеки

"За словами нинішніх і колишніх українських та американських посадовців, в місіях (України - ред.) брали участь елітні команди українських оперативників, які були сформовані, підготовлені та оснащені у тісному партнерстві з ЦРУ. Починаючи з 2015 року, ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти Москви, повідомили офіційні особи.

Агентство надало Україні передові системи спостереження, тренувало новобранців на об'єктах в Україні та США, побудувало нові штаб-квартири для підрозділів української військової розвідки та обмінювалося розвідданими в масштабах, які було неможливо уявити до того, як Росія окупувала Крим і розпалила війну на сході України. За словами офіційних осіб, ЦРУ зберігає значну присутність у Києві" , – йдеться в статті.

Представники американської розвідки заявили, що ЦРУ не брало участі в операціях з цілеспрямованого вбивства, що проводяться українськими спецслужбами, і що робота управління була зосереджена на посиленні здатності українських служб збирати розвідувальну інформацію про небезпечного супротивника.

Високопоставлений представник розвідки заявив, що "будь-які потенційні оперативні занепокоєння були чітко доведені до відома українських служб".

"Багато таємних операцій України мали чіткі військові цілі і сприяли обороні країни. Однак вибух автомобіля, в результаті якого загинула Дар'я Дугіна, підкреслив, що Україна використовує те, що офіційні особи в Києві називають "ліквідацією", як зброю у війні. Жага України до "летальних операцій" ускладнила її співпрацю з ЦРУ. Це піднімає питання співучасті агентства і викликає занепокоєння серед деяких офіційних осіб у Києві та Вашингтоні.

Навіть ті, хто вважає подібні летальні місії виправданими у воєнний час, ставлять під сумнів корисність деяких ударів і рішень, які призвели до того, що мішенню стали цивільні особи, включаючи Дугіну або її батька Олександра Дугіна, який, за словами офіційних осіб, був ціллю, а не ті росіяни, які мають безпосередній стосунок до війни" , – йдеться у публікації.

Високопоставлений український посадовець у розмові з WP наголосив, що у України "занадто багато ворогів, яких важливіше нейтралізувати: люди, які запускають ракети, які вчинили звірства в Бучі. А вбивство доньки провійськового підбурювача – це "дуже цинічно".

Інші висловлювали більш широке занепокоєння щодо безжальної тактики України, яка може здатися виправданою зараз - особливо проти країни, яку звинувачують у широкомасштабних воєнних звірствах - але згодом може виявитися, що її буде важко приборкати.

Колишній високопоставлений чиновник ЦРУ, коментуючи роботу українських спецслужб, заявив, що наразі "спостерігається народження набору розвідувальних служб, які нагадують Моссад у 1970-х роках" (ізраїльський Моссад звинувачують у скоєнні вбивств в інших країнах – WP)

"Тиск на Київ, який вимагає від нього перемог над Росією і пошуку шляхів стримування подальшої агресії, створює стимули для перебільшення послужного списку і можливостей українських спецслужб. The Post перевірила ключові деталі за допомогою декількох джерел, включаючи західних чиновників, які мають доступ до незалежних потоків розвідданих" , – йдеться в статті.

"Усі цілі, які вражає СБУ, є абсолютно законними" , - сказав директор агентства Василь Малюк у заяві, наданій The Post.

У заяві не йдеться про цілеспрямовані вбивства, але Малюк заявив, що Україна "робить все, щоб справедливе покарання "наздогнало" всіх зрадників, воєнних злочинців і колаборантів".

Нинішні і колишні американські та українські посадовці заявили, що обидві сторони намагаються зберігати ретельну дистанцію між ЦРУ і смертоносними операціями, які проводять його партнери в Києві. За словами посадовців, після деяких операцій представники ЦРУ висловлювали занепокоєння, але не припиняло надавати підтримку.

"Ми ніколи не залучали наших міжнародних партнерів до таємних операцій, особливо за лінією фронту" , – сказав колишній високопоставлений співробітник української служби безпеки.

Оперативників СБУ та ГУР не супроводжували колеги з ЦРУ. Україна уникала використання зброї чи обладнання, яке можна було б пов’язати з американськими джерелами, і навіть потоки таємного фінансування були відокремлені.

"У нас було багато обмежень щодо оперативної роботи з українцями" , – сказав колишній співробітник американської розвідки.

Наголос робився "більше на захищеному зв'язку і торгівлі", а також на пошуку нових потоків розвідданих всередині Росії, "а не на тому, "як підірвати мера". У мене ніколи не виникало відчуття, що ми були настільки залучені в розробку їхніх операцій".

Незважаючи на це, офіційні особи визнавали, що кордони іноді розмивалися. Офіцери ЦРУ в Києві були поінформовані про деякі з найбільш амбітних планів України щодо завдання ударів. У деяких випадках, включаючи підрив Кримського о мосту, американські чиновники висловлювали занепокоєння.

Українські шпигуни розробили власну лінію поведінки щодо того, які операції обговорювати, а які тримати в таємниці.

"Були речі, про які ми, можливо, не хотіли б говорити з колегами з ЦРУ" , – сказав другий представник української служби безпеки, який брав участь у таких місіях.

Він сказав, що перетин цих кордонів призведе до лаконічної відповіді з боку американців: "Ми не хочемо бути частиною цього".

Глибоке партнерство ЦРУ з Україною, яке збереглося навіть тоді, коли країна була втягнута в скандал з імпічментом президента Дональда Трампа, являє собою драматичний поворот для агентств, які десятиліттями перебували по різні боки холодної війни.

Частково через цю спадщину, за словами офіційних осіб, лише минулого року ЦРУ вилучило Україну зі списку "небратських" країн, які розглядаються як такі, що становлять загрозу безпеці, і контакти з їхніми громадянами для співробітників агентства заборонені без попереднього дозволу.

Співпраця між ЦРУ та Україною розпочалася після політичних протестів 2014 року.

Спершу співпраця була незначною, за словами офіційних осіб, з огляду на занепокоєння обох сторін тим, що в українські служби все ще значною мірою проникла російська ФСБ - російське відомство, яке є головним спадкоємцем КДБ.

За словами посадовців, для управління цими ризиками ЦРУ спільно з СБУ створили абсолютно нове управління, яке зосереджується на так званих "активних заходах" проти Росії і ізольоване від інших підрозділів СБУ.

Новий підрозділ отримав прозаїчну назву "П'яте управління", щоб відрізнити його від чотирьох інших підрозділів СБУ. Згодом було створено шосте управління, яке, за словами офіційних осіб, співпрацювало з британською розвідувальною службою.

За словами посадовців, тренувальні майданчики були розташовані за межами Києва, де відібрані новобранці проходили інструктаж під керівництвом співробітників ЦРУ.

План полягав у тому, щоб сформувати підрозділи, "здатні діяти за лінією фронту і працювати як таємні групи", сказав український чиновник, який брав участь у цій програмі.

ЦРУ надало безпечні засоби зв'язку, обладнання для прослуховування, яке дозволило Україні перехоплювати російські телефонні дзвінки та електронну пошту, і навіть забезпечило маскування та сепаратистську форму, щоб оперативникам було легше проникати в окуповані міста.

За словами офіційних осіб, перші місії були зосереджені на вербуванні інформаторів серед маріонеток Росії, а також на заходах кібер- та електронного прослуховування. СБУ також почала посилювати диверсійні операції та місії із захоплення лідерів сепаратистів та українських колабораціоністів, деяких з яких доставили до таємних місць ув'язнення.

Але незабаром операції набули фатального характеру. За три роки щонайменше півдюжини російських оперативників, високопоставлених командирів сепаратистів або колаборантів були вбиті в результаті атак, яке часто пояснювалося зведенням внутрішніх рахунків, але насправді було справою рук СБУ, повідомили українські офіційні особи.

Серед убитих був Євген Жилін, лідер проросійської групи бойовиків на сході України, якого застрелили в 2016 році в московському ресторані. Рік по тому в Донецьку був убитий командир повстанців, відомий як "Гіві", в рамках операції, в якій жінка, яка звинуватила його у зґвалтуванні, була завербована, щоб підкласти йому бомбу, за словами колишнього чиновника, який брав участь у цій місії.

﻿Українські офіційні особи заявили, що перехід країни до більш смертоносних методів був викликаний російською агресією, звірствами.

Допомагаючи в розбудові нового управління СБУ, ЦРУ паралельно розпочало ще більш амбітний проект з воєнною розвідкою України.

ГУР, яке налічувало менше 5 000 співробітників, було вдвічі меншим за СБУ і мало вужчий фокус – на шпигунстві та активних діях проти Росії. Крім того, там працювали молодші співробітники з меншим досвідом радянських часів, тоді як СБУ все ще сприймалася як пронизана російською розвідкою організація.

"Ми підрахували, що ГУР є меншою і більш гнучкою організацією (ніж СБУ - ред.), де ми можемо мати більший вплив" , – сказав колишній співробітник американської розвідки, який працював в Україні.

"ГУР була нашою маленькою дитиною. Ми давали їм все нове обладнання і навчали їх. Офіцери ГУР "були молодими хлопцями, а не генералами КДБ радянських часів", – сказав він, – "тоді як СБУ була занадто великою для реформування. З 2015 року ЦРУ розпочало настільки масштабну трансформацію ГУР, що за кілька років "ми ніби відбудували його з нуля" , – сказав колишній співробітник американської розвідки.

Один з головних "архітекторів" розбудови, який працював начальником відділу ЦРУ в Києві. Зараз він керує оперативною групою в Україні в штаб-квартирі ЦРУ.

За словами посадовців, ГУР почало набирати оперативників для свого нового відділу активних заходів. На об'єктах в Україні, а згодом і в Сполучених Штатах, оперативники ГУР навчалися навичкам, починаючи від таємних маневрів у тилу ворога і закінчуючи роботою з платформами для зберігання зброї та вибухівки. Американські офіційні особи заявили, що тренування були спрямовані на те, щоб допомогти українським оперативникам захистити себе в небезпечному середовищі, контрольованому Росією, а не завдати шкоди російським цілям.

За словами офіційних осіб, деякі з новобранців ГУР були переведені з СБУ, і їх привабила можливість перейти до конкуруючої служби, яка отримала нові повноваження і ресурси.

Серед них – Василь Бурба, який до приходу в ГУР керував операціями П'ятого управління СБУ, а з 2016 по 2020 рік обіймав посаду директора відомства. Бурба став настільки близьким союзником ЦРУ – і сприймався як мішень Москви – що, коли його звільнили з роботи після обрання президентом Володимира Зеленського, агентство надало йому броньований автомобіль, кажуть чиновники. Бурба відмовився від коментарів для цієї статті.

За словами чиновників, ЦРУ допомогло ГУР придбати найсучасніші системи спостереження та електронного прослуховування. Вони включали мобільне обладнання, яке можна було розмістити вздовж контрольованих Росією ліній на сході України, а також програмне забезпечення, яке використовувалося для прослуховування мобільних телефонів кремлівських чиновників, які відвідували окуповану територію з Москви. За словами офіційних осіб, українськими системами керували українські офіцери, але все отримане передавалося американцям.

Занепокоєне тим, що застаріле обладнання ГУР, ймовірно, було скомпрометоване російською розвідкою, ЦРУ заплатило за нові штаб-квартири для воєнізованого підрозділу ГУР "Спецназ" та окремого управління, відповідального за електронне шпигунство.

За словами офіційних осіб, нові можливості були приголомшливими.

"За один день ми могли перехоплювати від 250 000 до 300 000 окремих повідомлень" від російських військових і підрозділів ФСБ, – сказав колишній високопоставлений чиновник ГУР. "Інформації було так багато, що ми не могли впоратися з нею самі".

За словами офіційних осіб, масиви даних передавалися через новий об'єкт, побудований ЦРУ, до Вашингтона, де їх ретельно вивчали аналітики ЦРУ і АНБ (Агентство нацбезпеки).

"Ми давали їм можливість - через нас - збирати інформацію про російські цілі" , – сказав колишній співробітник ГУР.

Відповідаючи на запитання про розмір інвестицій ЦРУ, чиновник сказав: "Це були мільйони доларів: "Це були мільйони доларів".

З часом ГУР також розробило мережу джерел в апараті безпеки Росії, в тому числі в підрозділі ФСБ, відповідальному за операції в Україні. На знак довіри між США і Україною, за словами офіційних осіб, ЦРУ було дозволено мати прямий контакт з агентами, завербованими і керованими українською розвідкою.

Отримані в результаті розвідувальні дані здебільшого були приховані від громадськості, за рідкісними винятками. СБУ почала публікувати компрометуючі або ганебні перехоплення переговорів, в тому числі одне з них, на якому російські командири обговорювали провину своєї країни у збитті пасажирського літака "Малайзійських авіаліній" у 2014 році.

Незважаючи на це, офіційні особи заявили, що розвіддані, отримані завдяки співпраці між США та Україною, мають свої межі. Наприклад, попередження адміністрації Байдена про рішучість російського президента Владіміра Путіна повалити київський уряд ґрунтувалися насамперед на окремих потоках розвідданих, до яких Україна спочатку не була втаємничена.

Певним чином, за словами посадовців, власні зусилля України зі збору інформації підживлювали скептицизм Зеленського та інших щодо планів Путіна, оскільки вони підслуховували військові підрозділи та підрозділи ФСБ, які самі не були поінформовані про це до самого початку війни.

"Вони отримували точну картину від людей, які також були в невіданні" , – сказав один американський чиновник.

За словами джерел видання, обидві структури ГУР, які фінансувало ЦРУ, були серед десятків ключових об'єктів, що стали мішенню російських ударів у перші дні війни. Ці об'єкти продовжують функціонувати.

Нові можливості української розвідки виявилися цінними з самого початку війни. Наприклад, СБУ отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, що дозволило завдати ударів, в результаті яких було вбито кількох командирів і ледь не було вбито високопоставленого російського офіцера Валерія Герасимова.

Протягом останнього року місії спецслужб дедалі частіше зосереджувалися на цілях не лише в тилу ворога, але й на території Росії.

За останній рік СБУ двічі завдавала ударів по Кримському мосту, в тому числі в жовтні 2022 року, коли стався вибух, в результаті якого загинуло п'ятеро людей і утворилася діра в смугах руху в західному напрямку.

Зеленський спочатку заперечував відповідальність України. Але директор СБУ Малюк надзвичайно детально описав операцію в інтерв'ю на початку цього року, визнавши, що його служба розмістила потужну вибухівку у вантажівці, яка перевозила рулони целофану промислового розміру.

Як і в інших операціях СБУ, в операції були задіяні мимовільні співучасники, в тому числі водій вантажівки, який загинув під час вибуху. Американські чиновники, які були повідомлені заздалегідь, висловили занепокоєння з приводу нападу, побоюючись ескалації з боку Росії.

Ці побоювання, ймовірно, розвіялися до того часу, коли СБУ завдала другого удару по мосту через дев'ять місяців, використовуючи морські безпілотники, розроблені в рамках надсекретної операції за участю ЦРУ та інших західних розвідувальних служб.

Публічний звіт Малюка про операцію суперечить типовим розвідувальним методам, але допомагає Києву заявити про свої успіхи і відображає зростаюче суперництво з ГУР. Кирило Буданов, керівник військової розвідки України, має звичку вихвалятися досягненнями свого відомства і кепкувати з Москви.

Обидві служби певною мірою перетинаються, хоча офіційні особи кажуть, що СБУ, як правило, виконує більш складні місії з більш тривалим терміном виконання, тоді як ГУР має тенденцію працювати швидше. Українські офіційні особи заперечують, що будь-яке з цих відомств безпосередньо причетне до атаки на трубопровід "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року, хоча американські та інші західні спецслужби дійшли висновку, що Україна була пов'язана з цією змовою.

ГУР використовував власний парк безпілотників для здійснення десятків атак на російській території, в тому числі ударів, які проникали крізь російську протиповітряну оборону і влучали в будівлі в Москві. Серед них - операція в травні 2023 року, яка на короткий час підпалила частину даху в Кремлі.

У цих ударах брали участь як безпілотники дальнього радіусу дії, запущені з території України, так і команди оперативників і партизанів, які працювали всередині Росії, повідомили офіційні особи. За словами чиновника, який брав участь в угодах, двигуни для деяких безпілотників були придбані у китайських постачальників за рахунок приватного фінансування, яке не може бути пов'язане з українськими джерелами.

Представники силових структур заявили, що жодна велика операція СБУ або ГУР не проводиться без дозволу – мовчазного або іншого – від Зеленського. Прес-секретар Зеленського не відповів на запити про коментарі.

Скептики, однак, занепокоєні тим, що використання Україною цілеспрямованих вбивств і ударів безпілотників по московських висотках не допомагає ні її боротьбі з Росією, ні її довгостроковим прагненням вступити в НАТО і ЄС.

Високопоставлений український чиновник, який тісно співпрацював із західними урядами, координуючи підтримку України, заявив, що напади на некомбатантів і бомбардування московських будівель підживлюють брехливий наратив Путіна про те, що Україна становить зростаючу небезпеку для пересічних росіян.

"Це підкріплює його брехню про те, що українці прийдуть за ними" , – сказав чиновник.

WP зазначає, що вибух автомобіля, в результаті якого загинув Дугіна минулого року, продовжує залишатися одним з найбільш екстремальних випадків смертельної помсти.

Напад мав на меті вбити Олександра Дугіна, коли він разом з дочкою виходив з культурного фестивалю, де провійськовий ідеолог, якого іноді називають "мозком Путіна", виступав з лекцією. Очікувалося, що вони поїдуть разом, але Дугін сів в іншу машину.

За словами співробітників Cлужби безпеки, які знали про цю операцію, українські оперативники встановили в ящику для кота в автівці потайний відсік і використовували його для приховування компонентів бомби.