Росія за рік випустила по Києву близько 700 ракет та дронів – КМВА
Протягом року російські окупанти запустили в напрямку української столиці понад 300 ракет та майже 400 безпілотників "Shahed", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко.
"За статистикою лише для одного Києва за 12 останніх місяців росіяни запустили в напрямку столиці понад 300 крилатих ракет різного типу, 14 балістичних ракет, майже 400 ударних БпЛА типу "Shahed".
Він наголосив, що нарощення ППО – пріоритет для Києва.
Що передувало:
- Протягом травня над Києвом сили ППО орієнтовно знищили більше 60 крилатих ракет і близько 170 безпілотники.