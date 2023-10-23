Продуктовий кошик українця 2023: як змінились ціни на базові продукти

Ціни на продуктовий кошик в Україні за минулі п’ять років зросли у 1,5 рази. За останні два роки, з урахуванням великої війни, ціна на продуктовий кошик зросла у 1,3 рази, повідомляє Економічна правда.

Такі результати випливають з розрахунків ЕП.

Для оцінки середньої вартості продуктового кошика у країнах варто сформувати мінімальний набір з базових товарів: молоко, хліб, яйця, рис, гречка, куряче філе, картопля та яблука.

Усі ціни порівнювались на порталі Мінфін, де середня вартість продуктів формується на основі даних різних супермаркетів.

Вартість продуктового набору

Зібрати мінімальний продуктовий кошик станом на 20 жовтня можна за 430 грн. Левову частку грошей треба віддати за м’ясо. Кілограм курячого філе в середньому коштує у супермаркетах майже 149 грн (майже 35% від загальної вартості).

Також велика частина витрат йде на рис та яйця. На них сумарно припадає майже 30% від вартості всього кошика.

Найнижчі ціни зараз на картоплю та яблука – сумарно 5,5% від вартості продуктового набору.

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні у вересні становила 0,5% порівняно з серпнем та 7,1% – у порівнянні з вереснем 2022-го. Водночас середні споживчі ціни на продукти харчування у перший місяць осені знизилися ще на 0,6% (порівняно з серпнем).

Водночас вартість деяких продуктів харчування, навпаки, зросла. Найбільше у вересні подорожчали яйця – на 12,3% (після тривалого періоду зниження з квітня). Загалом, зростання вартості курячих яєць восени є сезонним явищем.

Як змінювалась вартість продуктового набору

Після повномасштабного вторгнення суттєво зросли ціни на більшість товарів із продуктового кошика. Якщо порівнювати жовтень 2021 року та минулорічний жовтень, то вартість продуктового кошики зросла у 1,3 рази. Ціни на курячі яйця зросли у 1,7 рази.

Ба більше, в осінньо-зимовий період 2022 року вартість яєць зросла майже до 80 грн. Тоді у Мінагрополітики обумовлювали таке зростання скорочення пропозиції через війну.

Припинили роботу або скоротили виробництво Дмитрівська птахофабрика на Донеччині та філія Богодухівської птахофабрики на Харківщині. Крім того, на тимчасово окупованій території опинився птахокомплекс "Чорнобаївський". Він був одним з найбільших виробників яєць в Україні.

Також на 2022 рік суттєво зросла вартість гречки – у 1,8 рази порівняно з жовтнем 2021 року. Водночас вже цьогоріч ціни на крупу рекордно впали. На серпень ціни на гречку в Україні порівняно з минулим роком зменшилися на 53%, повернувшись на довоєнний рівень – 44,4 грн/кг.

У 2023 році найбільше зросли ціни на куряче філе (+15 грн щодо жовтня 2022 року) та рис (+5,3 грн). Також на кілька гривень виросла ціна на яблука та молоко.