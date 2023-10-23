ЗМІ: Угорщина знову не дала виділити 500 млн євро із фонду ЄС для України
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в понеділок знову не змогли домовитись про виділення траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який використовують для військової підтримки України, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.
За словами Джозвяка, домовленість щодо виділення восьмого траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру не вдалось досягти через позицію Угорщини – вона раніше блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", – пише журналіст.
На початку жовтня Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.
Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.
Минулого тижня в ЄС сподівались, що Угорщина все ж розблокує восьмий транш військової допомоги для України в межах Європейського фонду миру.