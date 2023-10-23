ЗМІ: Угорщина знову не дала виділити 500 млн євро із фонду ЄС для України

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в понеділок знову не змогли домовитись про виділення траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який використовують для військової підтримки України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.

За словами Джозвяка, домовленість щодо виділення восьмого траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру не вдалось досягти через позицію Угорщини – вона раніше блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", – пише журналіст.

as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for ???????? when EU foreign ministers met today. the ???????? bank OTP has been de-listed from the "doing business in ???????? blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023

На початку жовтня Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.

Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

Минулого тижня в ЄС сподівались, що Угорщина все ж розблокує восьмий транш військової допомоги для України в межах Європейського фонду миру.