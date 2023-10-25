Залужний відвідав один із пунктів управління Повітряних сил
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 25 жовтня відвідав один із пунктів управління Повітряних сил, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Залужний у Facebook.
"Із начальником Генерального штабу та командувачем Повітряних Сил обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період".
Залужний подякував пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв’язку та логістики, розвідці Повітряних Сил, які щодня забезпечують результат.