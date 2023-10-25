Удар по Хмельниччині: в МАГАТЕ розповіли про ситуацію навколо ХАЕС

Внаслідок вибухів поблизу Хмельницької АЕС в ніч проти 25 жовтня тимчасово зникло енергопостачання на деяких зовнішніх станціях радіаційного моніторингу ХАЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Експерти МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС повідомили, що сирени повітряної тривоги спрацювали о 01:26, а пізніше пролунали два гучні вибухи. Згодом їм повідомили, що два безпілотники були збиті на відстані приблизно 5 та 20 км від станції.

Прямого пошкодження майданчику ХАЕС не було і вибухи не вплинули на роботу атомної станції та її підключення до національної електромережі. Проте ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, у тому числі проходу до корпусів реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об’єктів. Станції сейсмічного моніторингу, встановлені в районі ХАЕС, також зафіксували сейсмічні наслідки вибухів.

"Цей інцидент ще раз підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні, яка триватиме, поки триватиме ця трагічна війна. Той факт, що численні вікна на місці були зруйновані, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам може не так пощастити. Удару по атомній електростанції слід уникати будь-якою ціною" , – підкреслив Гроссі.

Крім того, відключення електроенергії в сусідньому районі Славути змусило дві з 11 зовнішніх станцій радіаційного моніторингу станції тимчасово перейти на резервне джерело живлення, перш ніж зовнішнє електропостачання було відновлено в другій половині дня. Крім того, внаслідок пошкоджень, які виникли в сусідньому місті Нетішин, частина персоналу ХАЕС працювала вдома, повідомили на станції.

На ХАЕС два реактори, один з яких зараз працює, а один був планово зупинений на початку серпня.

Як повідомлялось, в ніч проти 25 жовтня російські війська завдали удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Через пошкодження ліній електропередачі було знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області.