Ізраїль готується до наземної операції, усі бойовики ХАМАСу приречені - Нетаньяху

Ізраїль проводить підготовку до наземної операції у Секторі Газа. Усі бойовики ХАМАСу приречені, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Sky News.

Він зазначив, що підготовка до введення військ у Сектор Газа продовжується, а Армія оборона Ізраїлю вже знищила тисячі терористів.

"Усі бойовики ХАМАСу приречені" , - наголосив прем'єр.

При цьому він відмовився розкривати деталі планів Ізраїлю щодо наземної операції, оскільки вони мають бути невідомими громадськості.

"Я хочу внести ясність: терміни проведення операції ЦАХАЛу одноголосно визначаються кабінетом, який керує війною, разом з начальником Генерального штабу. Ми працюємо для того, щоб забезпечити найкращі оптимальні умови для проведення наступних операцій" , - додав Нетаньяху.

Глава ізраїльського уряду також розповів, що в країні оголосять національний день жалоби на згадку про загиблих внаслідок дій ХАМАС.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ вже завдав ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

Також планується наземна операція у Секторі Газа. Наразі на кордоні Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки.

Але сьогодні, 25 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Нетаньяху готовий відстрочити введення військ, щоб вести переговори про заручників.