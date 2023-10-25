Ізраїль готується до наземної операції, усі бойовики ХАМАСу приречені - Нетаньяху
Ізраїль проводить підготовку до наземної операції у Секторі Газа. Усі бойовики ХАМАСу приречені, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Sky News.
Він зазначив, що підготовка до введення військ у Сектор Газа продовжується, а Армія оборона Ізраїлю вже знищила тисячі терористів.
"Усі бойовики ХАМАСу приречені", - наголосив прем'єр.
При цьому він відмовився розкривати деталі планів Ізраїлю щодо наземної операції, оскільки вони мають бути невідомими громадськості.
"Я хочу внести ясність: терміни проведення операції ЦАХАЛу одноголосно визначаються кабінетом, який керує війною, разом з начальником Генерального штабу. Ми працюємо для того, щоб забезпечити найкращі оптимальні умови для проведення наступних операцій", - додав Нетаньяху.
Глава ізраїльського уряду також розповів, що в країні оголосять національний день жалоби на згадку про загиблих внаслідок дій ХАМАС.
Наземна операція Ізраїлю
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ вже завдав ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.
Також планується наземна операція у Секторі Газа. Наразі на кордоні Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки.
Але сьогодні, 25 жовтня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Нетаньяху готовий відстрочити введення військ, щоб вести переговори про заручників.