Група лікарів відвідала Саакашвілі та зробила висновки про його стан здоров'я

Днями група фахівців та експертів здійснила черговий візит до клініки "Вівамед" з метою оцінити стан третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє апарат народного захисника Грузії.

"Метою візитів експертної групи з дня її створення був і є контроль за наданням медичних послуг пацієнту. Група не бере участі в безпосередньому процесі лікування пацієнта" , - йдеться в повідомленні.

Скарги на здоров'я у Саакашвілі

В екс-президента зафіксували загальну слабкість, втрату рівноваги, відчуття оніміння кінцівок, занепад сил, втрату концентрації та погіршення пам'яті.

"Хворий переважно лежить, відчуває слабкість, на запитання відповідає неохоче. Вага пацієнта - 70 кг, колінні рефлекси мляві, не може ходити в тандемі" , - додали фахівці.

Є позитивна динаміка

На тлі приймання препаратів у Саакашвілі покращується сон і більше не сняться кошмари. Експерти вказали, що симптоматичне лікування триває.

Експерти та фахівці заявили, що після проведення огляду можуть з упевненістю сказати про позитивну динаміку.

"Хоча основна картина: атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій залишається незмінною. Хворий потребує ретельного медичного спостереження" , - додали у апараті народного захисника.

Стан здоров'я Саакашвілі

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.

З того часу колишній президент Грузії вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився. Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні у онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.

Після цього президент України Володимир Зеленський віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати грузинського посла на килим. Пізніше дипломата відправили до Тбілісі, йому порадили провести консультації з владою.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього грузинського лідера Саакашвілі з в'язниці з електронним браслетом.