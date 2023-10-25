Росіяни завдали удару по Бериславу Херсонської області: загинула дитина
Російські війська ввечері 25 жовтня завдали удару по Бериславу, внаслідок чого загинув підліток, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.
"Ввечері окупанти вкрили вогнем житловий будинок у місті. Внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопець", — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, протягом осстанньої доби російські війська завдали по Бериславу та іншим населеним пунктам Херсонської області удари керованими авіабомбами.