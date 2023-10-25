Close button

Росіяни завдали удару по Бериславу Херсонської області: загинула дитина

Росіяни завдали удару по Бериславу Херсонської області: загинула дитина
Фото: wikimedia.org

Російські війська ввечері 25 жовтня завдали удару по Бериславу, внаслідок чого загинув підліток, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Ввечері окупанти вкрили вогнем житловий будинок у місті. Внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопець", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, протягом осстанньої доби російські війська завдали по Бериславу та іншим населеним пунктам Херсонської області удари керованими авіабомбами.

Новини

Популярні теми форуму

analytics