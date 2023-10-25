Пошкоджено 1760 об'єктів: у Хмельницькій області підбили підсумки російської атаки
В результаті нічної атаки Росії по Шепетівському районі, Хмельницької області, пошкоджено 1760 об'єктів інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
"Хочу поділитися з вами першими підсумками підрахунку пошкоджених об'єктів унаслідок ворожої атаки, що сталася цієї ночі в Шепетівському районі", - сказав він.
За його словами, підраховано таких об'єктів у кількості 1760.
З них:
- багатоквартирних будинків - 282,
- приватних - 1404.
Об'єктів соціальної інфраструктури 74.
З них:
- освітніх 41,
- сфера охорони здоров'я - 6,
- закладів культури - 14,
- дві церкви.
"Як ми бачимо, попереду багато роботи з відновлення", - підсумував Тюрін.
Нічна атака
Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, вночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки.
Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.