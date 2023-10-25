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Пошкоджено 1760 об'єктів: у Хмельницькій області підбили підсумки російської атаки

Пошкоджено 1760 об'єктів: у Хмельницькій області підбили підсумки російської атаки
Фото: adm-km.gov.ua

В результаті нічної атаки Росії по Шепетівському районі, Хмельницької області, пошкоджено 1760 об'єктів інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Хочу поділитися з вами першими підсумками підрахунку пошкоджених об'єктів унаслідок ворожої атаки, що сталася цієї ночі в Шепетівському районі", - сказав він.

За його словами, підраховано таких об'єктів у кількості 1760.

З них:

  • багатоквартирних будинків - 282,
  • приватних - 1404.

Об'єктів соціальної інфраструктури 74.

З них:

  • освітніх 41,
  • сфера охорони здоров'я - 6,
  • закладів культури - 14,
  • дві церкви.
"Як ми бачимо, попереду багато роботи з відновлення", - підсумував Тюрін.

Нічна атака

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, вночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки.

Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.

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