Пошкоджено 1760 об'єктів: у Хмельницькій області підбили підсумки російської атаки

В результаті нічної атаки Росії по Шепетівському районі, Хмельницької області, пошкоджено 1760 об'єктів інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Хочу поділитися з вами першими підсумками підрахунку пошкоджених об'єктів унаслідок ворожої атаки, що сталася цієї ночі в Шепетівському районі" , - сказав він.

За його словами, підраховано таких об'єктів у кількості 1760.

З них:

багатоквартирних будинків - 282,

приватних - 1404.

Об'єктів соціальної інфраструктури 74.

З них:

освітніх 41,

сфера охорони здоров'я - 6,

закладів культури - 14,

дві церкви.

"Як ми бачимо, попереду багато роботи з відновлення" , - підсумував Тюрін.

Нічна атака

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, вночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки.

Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.