Палата представників США ухвалила резолюцію про підтримку Ізраїлю

Після обрання нового спікера Палата представників США заявила про підтримку Ізраїлю у "варварській війні, яку розпочав ХАМАС", повідомляє Українська правда.

Нижня палата американського Конгресу ухвалила резолюцію, яка висловлює солідарність з Ізраїлем у його "війні проти терористів ХАМАС". Це стало першим законодавчим актом, прийнятим палатою після обрання нового спікера – республіканця Майка Джонсона.

Документ підтверджує відданість США захисту Ізраїлю та вимагає від ХАМАС негайно припинити атаки та звільнити всіх заручників.

Резолюція під назвою "Разом з Ізраїлем у його обороні від варварської війни, розв'язаної ХАМАС та іншими терористами" отримала практично повну підтримку з боку республіканців (окрім одного), а також майже всіх (за винятком 9) демократів у Палаті представників.