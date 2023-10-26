ISW: РФ втратила у штурмах Авдіївки понад 109 одиниць техніки
Український офіцер запасу оприлюднив супутникові знімки та підтвердив, що російські військові втратили понад 109 одиниць техніки під Авдіївкою з 10 по 20 жовтня. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Офіцер запасу зазначив, що більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини, такі як БМП-1 та БМП-2 та МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР; та інші транспортні засоби.
Він також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року та, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.
Цифри можуть зрости - близько десятка машин не включено до списку втрат через невідповідність зображень.
Два інші незалежних джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин біля Авдіївки.
24 жовтня російський військовий блогер заявив, що українські сили контратакували та відтіснили російські сили від Бердичі (10 км на північний захід від Авдіївки).
Російські війська 25 жовтня вели наступальні дії в районі Авдіївки та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).
Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївки, Тоненького (5 км на захід від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки) та Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки).
Відомий російський військовий блогер 25 жовтня заявив, що російські війська досягли "серйозного тактичного успіху" на підступах до Авдіївки та поблизу Степового та просунулися до залізничної колії на північ від Авдіївки.
Інший російський блогер заявив, що російські війська просуваються від Красногорівки до Новокалинового (7 км на північ від Авдіївки).
Російські сили стверджують, що контролюють терикон Авдіївки, як і український військовий спостерігач. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш спростував ці заяви та повідомив, що він є спірною "сірою зоною".
Ключові висновки ISW за 25 жовтня
- Українські війська незначно просунулися на заході Запорізької області та продовжили наступальні дії під Бахмутом 25 жовтня.
- Російські війська 25 жовтня вели наступальні дії в районі Авдіївки та підтвердили наступ.
- 25 жовтня російські джерела повідомили, що українські сили відновили масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та утримують позиції в кількох районах на східному березі.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські війська готуються до осінньо-зимових атак Росії по Україні після чергової серії ударів російських безпілотників у ніч з 24 на 25 жовтня.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 25 жовтня відвідав командний пункт Східного угруповання військ на південно-донецькому напрямку (район кордону Донецько-Запорізької області).
- 25 жовтня Міністерство оборони Росії підтвердило, що генерал-лейтенант Андрій Кузьменко є командувачем Східного угруповання військ РФ.
- Підтримка Кремлем ультранаціоналістичної російської православної релігії та ідеології, схоже, ускладнює здатність глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова балансувати між привабливістю для своїх чеченських мусульманських виборців і збереженням прихильності Кремля.
- Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запоріжжя, але не просунулися.
- Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що з 1 січня по 25 жовтня 2023 року на службу в збройні сили Росії поступило майже 385 тисяч осіб.
- Російська окупаційна влада продовжує використовувати медичну інфраструктуру для виправдання депортації українських дітей до Росії та подальшої консолідації контролю над окупованими територіями України.