У США чоловік вчинив стрілянину, загинули 22 особи – ЗМІ

У ніч на 26 жовтня у США в місті Льюїстон, штат Мен, через стрілянину загинуло 22 людини. Про це пишуть CNN та Fox News, повідомляє Українська правда.

Від 50 до 60 осіб отримали поранення в результаті інцидентів, хоча точного числа поранених немає.

Поліція закликала компанії та підприємства закритися, а людей не виходити з дому.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 22 чоловік, а стрілянина велася у трьох різних точках міста.

Льюїстон знаходиться приблизно в 36 милях на північ від Портленда і є другим за величиною містом штату.

Президента США Джо Байдена також поінформували про цю ситуацію.