Курс валют НБУ на 26 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 26 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 25 жовтня знизився до позначки 36.53 за 1 долар.
Євро подешевшав на 29 коп. до 38.62 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 3.91 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 25 жовтня 2023 року.
Фунт стерлінгів подешевшав на 44 коп. до 44.26 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 40.78 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 10 коп. до 8.61 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.531 200
|EUR
|Євро
|38.617 100
|RUB
|рубль
|0.390 980
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.264 900
|CHF
|Швейцарський франк
|40,776 000
|PLN
|Польський злотий
|8.614 800