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Курс валют НБУ на 26 жовтня

Курс валют НБУ на 26 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 26 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 25 жовтня знизився до позначки 36.53 за 1 долар.

Євро подешевшав на 29 коп. до 38.62 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 3.91 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 25 жовтня 2023 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 44 коп. до 44.26 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 40.78 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 10 коп. до 8.61 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.531 200 --0.048
EUR Євро 38.617 100 --0.292
RUB рубль 0.390 980
GBP Фунт стерлінгів 44.264 900 --0.438
CHF Швейцарський франк 40,776 000 --0.181
PLN Польський злотий 8.614 800 --0.103

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