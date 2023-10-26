Курс валют НБУ на 26 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 26 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 25 жовтня знизився до позначки 36.53 за 1 долар.

Євро подешевшав на 29 коп. до 38.62 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 3.91 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 25 жовтня 2023 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 44 коп. до 44.26 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 40.78 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 10 коп. до 8.61 за 1 польський злотий.