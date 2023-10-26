Масова стрілянина в США: поліція встановила особу нападника

Правоохоронці США з'ясували особу чоловіка, який в ніч на 26 жовтня влаштував масову стрілинину у місті Льюїстон, штат Мен: ним виявився 40-річний Роберт Кард, повідомляє Українська правда.

За інформацією правоохоронців, саме цей чоловік влаштував стрілянину у барі Schemengees і боулінг клубі Sparetime Recreation.

У поліції наголосили, що Кард досі перебуває на волі, він озброєний та небезпечний.

Місцевих мешканців просять звернутися до правоохоронних органів, якщо їм відомо про місце перебування Карда.