Ізраїль повідомив про рейд піхотою і бронетехнікою у Сектор Гази

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вночі 26 жовтня здійснила "цілеспрямований рейд" у північній частині Смуги Гази за участю піхоти і танків, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що війська завдали ударів по численних терористах, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет.

ЦАХАЛ заявляє, що цей рейд є частиною підготовки прикордонної зони до "наступних етапів війни", маючи на увазі повномасштабний наземний наступ.

Видання The Times of Israel зазначає, що цей рейд є найбільшим проникненням ЦАХАЛу в Газу з початку війни.