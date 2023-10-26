ЗСУ за добу знищили понад 800 окупантів та 29 танків – Генштаб
Збройні сили України за минулу добу знищили приблизно 810 російських окупантів, 29 танків, 30 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 297 120 (+810) осіб,
- танків − 5 141 (+29) од,
- бойових броньованих машин − 9 715 (+18) од,
- артилерійських систем − 7 155 (+30) од,
- РСЗВ − 834 (+1) од,
- засобів ППО − 556 (+2) од,
- літаків − 320 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 389 (+17) од,
- крилатих ракет − 1 538 (+0) од,
- кораблів / катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 507 (+33) од,
- спеціальної техніки − 1 010 (+3) од.