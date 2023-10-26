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ЗСУ за добу знищили понад 800 окупантів та 29 танків – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 800 окупантів та 29 танків – Генштаб
Фото: Facebook

Збройні сили України за минулу добу знищили приблизно 810 російських окупантів, 29 танків, 30 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 297 120 (+810) осіб,
  • танків − 5 141 (+29) од,
  • бойових броньованих машин − 9 715 (+18) од,
  • артилерійських систем − 7 155 (+30) од,
  • РСЗВ − 834 (+1) од,
  • засобів ППО − 556 (+2) од,
  • літаків − 320 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 389 (+17) од,
  • крилатих ракет − 1 538 (+0) од,
  • кораблів / катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 507 (+33) од,
  • спеціальної техніки − 1 010 (+3) од.

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