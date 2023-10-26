ЄС відстає із планом надання Україні мільйона снарядів – Bloomberg

Європейський Союз відстає від плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Європейська правда.

Згідно з затвердженими на початку цього року планами, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців. Спочатку – за рахунок наявних запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі і збільшення промислових потужностей.

За словами джерел і документів, з якими ознайомилося агентство, ця ініціатива наразі забезпечила близько 30% від запланованого. Виходячи з обсягу підписаних на сьогодні контрактів, вона ризикує не досягти своєї мети.

Кілька країн-членів ЄС у приватному порядку звернулися до зовнішньополітичного відомства Євросоюзу з проханням продовжити термін виконання контрактів, додали співрозмовники.

США, які прагнуть збільшити власне виробництво до близько 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля, зазначили співрозмовники. Представники Білого дому відмовилися від коментарів.

В умовах, коли український контрнаступ має обмежений прогрес, а союзники готуються до тривалої війни, поставки боєприпасів, обіцяні ЄС, є критично важливими для того, щоб допомогти Україні не відставати від російського виробництва.

За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 мільйони снарядів, в той, час як Москва також отримала постачання з Північної Кореї та продовжує закуповувати снаряди радянських часів.

Країни-члени ЄС неохоче надають конкретні дані про те, що вони надали, або про контракти, які вони підписали.

Деякі країни, однак, поділилися цифрами в приватному порядку. Близько десятка країн, в тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, поставили або планують поставити від 300 000 до 400 000 боєприпасів, в основному в рамках ініціативи ЄС.

Фінляндія, Швеція, Данія і Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на суму 52 мільйони євро з початком виробництва наступного року.

За словами одного зі співрозмовників, ціна на боєприпаси зросла з моменту запуску ініціативи, а це означає, що поточний бюджет може виявитися недостатнім для досягнення її цілей.

Ці цифри не включають усіх поставок, здійснених після початку повномасштабного російського вторгнення, а деякі країни могли постачати боєприпаси з-за меж ЄС або не розголошувати інформацію про свої поставки.

Деякі країни-члени ЄС також здійснюють власні програми закупівель і прагнуть посилити свій промисловий потенціал так само, як і Україна.