Данілов: Україна готова надати США інформацію про отриману допомогу

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що це є природним. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Палата після обрання спікера почне працювати повноцінно, що є добрим сигналом.Він висловив упевненість, що додаткову допомогу Україні буде виділено.

"Спікер сказав, що вони хочуть перевіряти допомогу – це абсолютно природна річ, ми із задоволенням готові надати всю інформацію про допомогу, жодних таємниць немає. Це жодним чином не вплине на її отримання" , – сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що Україна веде облік усієї зброї від партнерів і передає їм інформацію.

Раніше новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у республіканців "будуть умови" для схвалення подальшої допомоги Україні.