Окупанти скинули на Херсонщину майже 40 авіабомб за добу – Гуменюк

У Херсонській області зафіксовано 38 застосувань керованих авіабомб. Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"За минулу бойову добу обліковано 38 авіаційних бомб керованих, які ворог спрямував по населених пунктах правобережної Херсонщини. Це знов руйнування цивільною структури, сільськогосподарської інфраструктури" , - сказала Гуменюк.

За її словами, українські військові підрозділи продовжують ведення контрбатарейної боротьби, що завдає російським загарбникам величезних проблем. На тимчасово окупованій території свідомість громадян є високою, завдяки чому місця дислокації озброєння та живої сили противника стають відомими Силам оборони України, зазначила вона.

"За добу було знищено 23 окупанти на нашому напрямку, два танки, три крупнокаліберні гармати, 10 одиниць автобронетанкової техніки та відмінусовано також спостережний пункт ворога" , - повідомила Гуменюк.