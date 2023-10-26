Соцмережа X почала тестувати аудіо- та відеодзвінки

Соцмережа X (Twitter) запускає аудіо- і відеодзвінки на платформі. Нові функції поки доступні лише для деяких користувачів, повідомляє Економічна правда.

Деякі члени редакції та інші користувачі X отримали сповіщення, коли заходили в застосунок, із таким текстом: "Аудіо- і відеодзвінки тут".

У налаштуваннях програми також з’явився новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки". Він містить параметри дозволу аудіо- та відеодзвінків лише від людей із адресної книги користувача, людей, за якими стежить користувач, а також підтверджених користувачів.

Також досі не зрозуміло, наскільки широко X запустив аудіо- та відеодзвінки та чи можуть користувачі без преміум-підписки ними користуватися.

Наразі соцмережа X не оголосила офіційно про запуск дзвінків, проте опублікувала загадковий пост зі словами "Готові до цього...?".