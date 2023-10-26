ДБР прийшло з обшуком до в.о. мера Чернігова

В.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако повідомив, що зранку 26 жовтня у нього вдома проводять обшуки. В ДБР заявили, що слідчі дії санкціоновані судом, повідомляє Українська правда.

Ломако заявляє, що ДБР до нього ломляться до квартири з обшуком.

"Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі" , – вважає в.о мера.

У пресслужбі ДБР підтвердили проведення обшуків спільно з СБУ у в.о. мера Чернігова та запевнили, що вони санкціоновані судом і не мають стосунку до постів Ломако в Facebook. Подробиці обіцяють згодом.

Нагадаємо, у вересні Ломако заявив, що СБУ проводила обшуки у нього вдома. В СБУ повідомили, що загалом проводять понад 20 обшуків в рамках раніше відкритого провадження.

У травні Ломако повідомляв, що слідчі прийшли з обшуками у Чернігівську міську раду у кримінальній справі щодо відстороненого мера Владислава Атрошенка.