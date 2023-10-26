Міністр закордонних справ Угорщини знову з візитом в Білорусі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вдруге за рік відвідує Білорусь, повідомляє Радіо Свобода.

Він візьме участь у конференції "Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що трансформується". Захід проходитиме у Мінську 26-27 жовтня.

Очікується, що Сійярто виступить на пленарному засіданні цієї конференції, ініційованої Олександром Лукашенком. Наразі очільник МЗС Угорщини вже зустрівся зі своїм білоруським колегою Сергієм Алейником. Також у Мінську перебуває з-поміж інших і голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Петер Сійярто був з візитом у Мінську у лютому на знак початку роботи посла Угорщини в Білорусі.

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