Росіяни заявили про збиття ракети ATACMS: у ЗСУ відреагували

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що фотографії двигуна від ATACMS, які публікують росіяни, не означають, що їм вдалося збити ракету. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, коли росіяни говорять про те, що нібито "збивають" ATACMS, то потрібні докази.

"Якщо вони сфотографували двигун від ATACMS, який після удару було знайдено, це не означає, що вони його збили" , — сказав Ігнат.

Він зазначив, що балістичні ракети можна збити — це було доведено системами протиповітряної оборони Patriot, але потрібні підтвердження.

Раніше в Міноборони РФ заявили про нібито "перехоплення" двох ракет ATACMS. Окупанти опублікували фотографії з розгінними блоками ATACMS, які Україна нещодавно отримала від США, ймовірно, у невеликому обсязі. За їхньою інформацією, що підтверджується OSINT-ресурсами та повідомленнями в місцевих чатах про вибухи, ракети впали рано-вранці 25 жовтня на тимчасово окупованій території смт Білоріченський під Луганськом.