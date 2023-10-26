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Новий прем'єр Словаччини висунув умову для санкцій проти РФ

Новий прем'єр Словаччини висунув умову для санкцій проти РФ

Очільник нового уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не збирається голосувати у ЄС за "жодні санкції" проти Росії без оцінки ефекту від санкцій для країн Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Таку заяву він зробив у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.

Фіцо сказав, що не буде голосувати за жодні санкції проти Росії, якщо при цьому не будуть оцінені їхні можливі наслідки для окремих країн-членів. 

Також прем’єр заявив, що готовий підтримувати гуманітарну допомогу для України. 

Нагадаємо, у середу 25 жовтня у Словаччині офіційно затвердили новий уряд на чолі з Робертом Фіцо за підсумками парламентських виборів. На ключових для України посадах опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.

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