Новий прем'єр Словаччини висунув умову для санкцій проти РФ
Очільник нового уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не збирається голосувати у ЄС за "жодні санкції" проти Росії без оцінки ефекту від санкцій для країн Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.
Таку заяву він зробив у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.
Фіцо сказав, що не буде голосувати за жодні санкції проти Росії, якщо при цьому не будуть оцінені їхні можливі наслідки для окремих країн-членів.
Також прем’єр заявив, що готовий підтримувати гуманітарну допомогу для України.
Нагадаємо, у середу 25 жовтня у Словаччині офіційно затвердили новий уряд на чолі з Робертом Фіцо за підсумками парламентських виборів. На ключових для України посадах опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.