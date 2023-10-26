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У Сумах правоохоронці проводять обшуки в.о. мера

У Сумах правоохоронці проводять обшуки в.о. мера
Фото: IgorT

Правоохоронці проводять у Сумах обшуки у виконувачки обов'язків міської голови Юлії Павлик.﻿ Про це заявила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, повідомляє Українська правда.

Інформацію про обшуки підтвердили журналістам у міській раді Сум.

Також джерела у правоохоронних органах повідомили, що обшуки тривають у місцевих підприємців та на комунальних підприємствах, які підозрюють у привласненні держкоштів.

"Підтверджую, заходи проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом заволодіння бюджетними коштами під проведення державних закупівель", – сказала речниця Нацполіції.

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