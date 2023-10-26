У Сумах правоохоронці проводять обшуки в.о. мера
Правоохоронці проводять у Сумах обшуки у виконувачки обов'язків міської голови Юлії Павлик. Про це заявила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська, повідомляє Українська правда.
Інформацію про обшуки підтвердили журналістам у міській раді Сум.
Також джерела у правоохоронних органах повідомили, що обшуки тривають у місцевих підприємців та на комунальних підприємствах, які підозрюють у привласненні держкоштів.
"Підтверджую, заходи проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом заволодіння бюджетними коштами під проведення державних закупівель", – сказала речниця Нацполіції.