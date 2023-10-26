Британська розвідка прокоментувала постачання зброї з КНДР до Росії

Міноборони Британії вважає, що Росія та Північна Корея ще формують пакет, який Пхеньян отримає за боєприпаси, поставлені РФ для використання у війні проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Попри офіційне заперечення Росією останніх повідомлень, майже очевидно, що північнокорейські боєприпаси вже досягли складів зберігання озброєнь на заході Росії. Ці склади підтримують російські військові операції в Україні" , – йдеться у зведенні.

Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби і темпи постачання військової продукції - понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів, вона стане одним з найважливіших іноземних постачальників озброєнь для Росії, поряд з Іраном і Білоруссю.

"Наразі незрозуміло, що саме Росія погодилася надати Північній Кореї натомість. Малоймовірно, що повний пакет вже остаточно сформований. Цілком ймовірно, що це було однією з головних тем обговорення під час нещодавніх візитів російських посадовців вищого рівня до Північної Кореї" , – йдеться у зведенні.

Ймовірно, пакет включатиме фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій та співпрацю в інших високотехнологічних галузях, таких як космос, зазначили британські аналітики.

Існують побоювання, що потенційна передача російських технологій збільшить загрозу, пов'язану зі зростаючим арсеналом ядерної зброї і ракет КНДР, призначених для завдання ударів по США, Південній Кореї і Японії.