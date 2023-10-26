Більшість українців готові зачекати з вступом до ЄС для інтересів України

Більшість українців – 60% – готові на відкладення в часі набуття членства в ЄС, щоб Україна могла відстояти свої інтереси під час переговорів з Євросоюзом. Про це свідчить опитування КМІС, проведене на замовлення Консультативної місії ЄС, повідомляє Європейська правда.

Разом з цим лише 27% українців віддають перевагу прискореному темпу інтеграції в ЄС і підтримують схвалення всіх законів та вимог Євросоюзу.

Взагалі проти членства України у ЄС – 5% опитаних.

Респонденти досить помірковано оцінюють готовність України до вступу до Європейського Союзу. Так, лише 22% вважають Україну повністю готовою, а 43% дипломатично говорять про потребу реформ. Ще 25% вважають Україну взагалі неготовою.

77% респондентів стверджують, що для них важливо, щоб України стала членом ЄС. З них 51% говорять про те, що це дуже важливо для них. При цьому із Заходу на Схід знижується частка тих, для кого є важливим, щоб Україна стала членом ЄС – з 86% до 62%. Хоча загалом у всіх регіонах більшість членство у Євросоюзі є важливим.