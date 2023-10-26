Коломойський передав корпоративні права на медіагрупу "1+1" – заява

Олігарх Ігор Коломойський передав корпоративні права на групу 1+1 media, власником якої він є, в управління керівнику холдингу Ярославу Пахольчуку на 5 років. Про це йдеться в заяві Коломойського, повідомляє ТСН.

"Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ "Телерадіокомпанія "‎Студія 1+1", який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу" , — йдеться в офіційній заяві Ігоря Коломойського.

У документі зазначається, що повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Ігорю Коломойському, та отримання дивідендів. Передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи 1+1 media, вирішальний вплив (контроль) залишається за Ігорем Коломойським.

Відповідне рішення було ухвалено строком на 5 років "у звʼязку з необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова, неупередженості та обʼєктивного висвітлення подій, які є критично важливими факторами існування медіакомпанії в умовах великої війни".