В Україні зросла довіра до Зеленського та Кабміну – опитування

Соціологи відзначають, що 73% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському і 54% опитаних довіряють уряду Дениса Шмигаля. ﻿﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні, повідомляє Українська правда.

"Після широкомасштабного вторгнення в Україні спостерігається ефект "згуртування навколо прапора": довіра до державних органів, особливо до президента, суттєво зросла.

Так, наразі 73% респондентів довіряють президенту (не довіряють – 21%), 54% довіряють уряду (не довіряють – 38%), 49% довіряють регіональним адміністраціям (не довіряють 34%), 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%)" , – зазначили соціологи.

Рівень довіри до державних органів України у вересні 2023 року КМІС

Президенту найбільше довіряє молодь і люди з високим рівнем доходу, в регіональному плані найменше довіряють Володимиру Зеленському жителі сходу.

Подібна тенденція є у випадку з довірою Кабінету міністрів.

При цьому 20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни, а 19% – що менше.

Водночас, громадським організаціям довіряють 50%, не довіряють – 31%.

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) замовила КМІС проведення всеукраїнського опитування.

Упродовж 4-20 вересня 2023 року методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах, які контролюються урядом України (крім Херсонської і Донецької областей). ﻿Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5) не перевищувала 3,3%.