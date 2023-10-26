У ДБР розповіли, навіщо прийшли з обшуками до тимчасового мера Чернігова

Обшуки у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако проходять спільно з СБУ. Вони пов'язані із перевіркою законності його виїзду за кордон у травні цього року. Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Обшуки проводяться спільно із СБУ також для того, щоб "завітати" з обшуками до Чернігівської міської ради та до помешкання в. о. мера. Перевіряється законність перебування його за кордоном" , - розповіла Сап'ян.

За її словами, відрядження Ломако було оформлене 7 травня 2023 року до Німеччини.

"Наразі правоохоронці з'ясовують обставини яким чином він міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. Є інформація, що його "канікули" орієнтовно тривали з 7 по 21 травня" , - зазначила Сап'ян.

Своєю чергою вона підкреслила, що ДБР відомо, яку інформацію оприлюднював сам Ломако щодо "причин обшуків".