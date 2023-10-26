В уряді вважають, що Україна почне перемовини про вступ до ЄС у грудні

Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС у грудні цього року навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Україна створила усі необхідні умови для цього (початку переговорів - ред.), реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна безумовно є лідером, навіть попри триваючу повномаштабну війну" , - сказала вона.

Стефанішина підкреслила, що Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії. Вона впевнена, що у грудні вдасться вийти на таке політичне рішення.

"Водночас, ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України, і скажімо так - знецінити деякі з наших зусиль" , - сказала вона.

Міністр додала, що Україна працює над цими питаннями індивідуально. При цьому вона закликає союзників держави не надавати поля для маніпуляцій, особливо коли мова йде про європейську інтеграцію країни.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

За даними видання Politico, ЄС, ймовірно, до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.