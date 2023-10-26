Президент Польщі заявив, що є два претенденти на пост прем'єра

Президент Польщі Анджей Дуда після консультацій з політичними партіями, які пройшли до нового Сейму, заявив, що на пост прем’єр-міністра є два серйозних кандидати, і назвав дату першого засідання нового складу парламенту, повідомляє Європейська правда.

Анонсуючи звернення Дуди у четвер, польські ЗМІ повідомляли, що президент не оголошуватиме імені єдиного претендента на пост глави уряду. У своїй заяві Дуда сказав, що претендентів двоє.

"Сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість" , – сказав Дуда, назвавши такими кандидатами Дональда Туска від опозиції та чинного прем’єра Матеуша Моравецького.

Дуда зазначив, що "це нова ситуація в наших демократичних стандартах і я маю це враховувати", коли партія, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах, зіткнулася з коаліцією опозиційних партій у Сеймі, які матимуть більшість.

Попри заклики опозиції розпочати роботу Сейму якомога раніше, Дуда не дослухався до них. Він сказав, що термін роботи нинішнього парламенту ще триває і він не бачить підстав скорочувати конституційний чотирирічний строк його повноважень.

Тому перше засідання нового складу Сейму Дуда вирішив призначити на 13 листопада.

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що президент Анджей Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки.