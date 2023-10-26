У Тернополі відправили у відставку голову облради, якого підозрюють в корупції

На сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за звільнення з посади голови облради Михайла Головка. Депутати проголосували одноголосно, повідомляє Суспільне.

Проголосували "За" 51 депутат.

Депутати за звільнення голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка голосували таємно. Він на збори депутатів та сесією не прийшов.

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш запропонував обв'язки голови обласної ради тимчасово покласти на Володимира Болєщука. Проголосували "за" 49 депутатів.

Михайло Головко вчора, 25 жовтня, відповів на запитання кореспондентів щодо вимоги депутатів про звільнення його з посади.

"Після подій 26 червня, які сталися зі мною, то, відповідно, я розумію, яке в когось бажання пришвидшити події щодо зняття мене з посади керівника обласної ради і може вже хтось хоче на це місце або вже визначені певні кандидатури. Тому будемо бачити, як розвиватимуться події" , – сказав він.

Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабаря. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.