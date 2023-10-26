Під Авдіївкою поменшало стрілецьких боїв: у МВА назвали причину

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними, повідомляє Ліга.net.

За його словами, загалом ситуація навколо Авдіївки залишається складною. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі, застосовує ствольну, реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари.

Водночас, за словами Барабаша, через погодні умови на цьому напрямку фіксується зниження кількості стрілецьких боїв.

"Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позицій стрілецьких боїв. Скоріш за все менше вони активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі" , – сказав Барабаш.

Він додав, що через непогоду окупанти майже не можуть використовувати безпілотники.

Вранці військові заявляли, що в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак окупантів.