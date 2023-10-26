Київрада виділила майже 1,5 млрд гривень для Сил оборони – мер

Київрада виділила майже 1,5 мільярди гривень додаткових коштів силам безпеки та оборони, з яких 980 мільйонів гривень – ЗСУ, 100 мільйонів – Нацгвардії, 300 мільйонів – на фінансування міської цільової програми "Захисник Києва". Про це заявив мер Віталій Кличко за результатами позачергового засідання Київради, повідомляє Радіо Свобода.

Це кошти на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки тощо.

"Також, як і минулого року, виділяємо гроші та здійснюємо виплату матеріальної допомоги бійцям київських добровольчих формувань територіальної оборони, які виконують бойові розпорядження. Це – 100 мільйонів гривень" , – повідомив Кличко.

Він зазначив, що до КМДА постійно звертаються різні підрозділи, бійці і командири. Але, кошти, за законом, місцева влада може перераховувати тільки військовим підрозділам, зареєстрованим у Києві.

Раніше КМДА скерувала з міського бюджету понад 6,2 мільярди гривень на потреби військових. Із яких 1,2 мільярди виділили додатково на позачерговому засіданні Київради 3 жовтня.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода