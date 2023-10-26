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Зеленський збирав військовий кабінет: що обговорили

Зеленський збирав військовий кабінет: що обговорили
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що збирав засідання військового кабінету у спеціальному форматі.

Деталі оприлюднили﻿ в Telegram-каналі Зеленського.

Президент повідомив про очну присутність усіх командувачів напрямків: Сирького, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля. 

"Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", – зазначив Зеленський.

Також на військовому кабінеті заслухали доповіді Головкома Залужного, міністра оборони Умєрова, начальника ГУР Буданова та голови СБУ Малюка.

"План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК", – йдеться в дописі.

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