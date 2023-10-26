Зеленський збирав військовий кабінет: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що збирав засідання військового кабінету у спеціальному форматі.
Деталі оприлюднили в Telegram-каналі Зеленського.
Президент повідомив про очну присутність усіх командувачів напрямків: Сирького, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля.
"Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", – зазначив Зеленський.
Також на військовому кабінеті заслухали доповіді Головкома Залужного, міністра оборони Умєрова, начальника ГУР Буданова та голови СБУ Малюка.
"План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК", – йдеться в дописі.