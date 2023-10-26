Орбан хоче переговорів з Україною для розблокування 500 млн військової допомоги ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що хотів би приїзду до Будапешта української делегації перед тим, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру на військову допомогу Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі.

Орбана запитали, чого очікувати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility, виділення яких не можуть схвалити через угорське вето.

"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", – заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, у понеділок топдипломат ЄС Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ підтвердив відсутність рішення щодо виділення 8-го траншу на 500 млн євро для допомоги Україні зброєю.

Боррель додав, що міністри також обговорювали схвалення багатомільярдної окремої програми фінансування військової допомоги Україні в межах Європейського фонду миру, але чекають політичних вказівок Європейської ради, що збереться цього тижня.