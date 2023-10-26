Ізраїль заявив, що ХАМАС утримує в заручниках понад 220 людей

Ізраїльська армія заявляє, що бойовики ХАМАСу після атак 7 жовтня тримають у заручниках у секторі Гази 224 людини. Про це пише CNN, повідомляє Укрінформ.

Заручники були схоплені, коли ХАМАС здійснив несподівану атаку на Ізраїль на початку цього місяця – частину людей бойовики викрали з їхніх домівок у кібуцах поблизу кордону, інших - з музичного фестивалю Supernova у пустелі Негев неподалік сектору Гази.

ХАМАС звільнив лише чотирьох заручників - серед них двоє американок Джудіт Раанан та її 17-річна донька Наталі, які приїхали до Ізраїля, щоб відсвяткувати день народження родича у кібуці Нахаль Оз. Передача відбулася на кордоні з сектором Гази 20 жовтня.

У понеділок увечері ХАМАС звільнив ще двох заручниць – ізраїльтянок 85-річну Йохевед Ліфшиц і 79-річну Нуріт Купер, яких передали представникам Червоного Хреста на пункті пропуску "Рафах" між Ізраїлем і Єгиптом. Жінки були викрадені терористами з їхніх будинків у кібуці Нір-Оз. Їхні чоловіки досі залишаються в полоні на території сектору Гази.

Решта 224 заручники - з таких країн, як Мексика, Бразилія, Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Британія та Таїланд, а також ізраїльські цивільні особи та солдати.

Наразі тривають переговори щодо звільнення заручників, яких ХАМАС утримує в Газі, повідомили джерела CNN. Однак переговори, в яких беруть участь США, Ізраїль, Катар, Єгипет і ХАМАС, є складними.