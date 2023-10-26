Ігнат прокоментував дані влади Хмельниччини про руйнування

Місцева влада самостійно оцінює шкоду від ударів ворога та роботи ППО України, водночас завдання протиповітряної оборони – збивати ворожі цілі там, де це можливо, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону і в коментарі УП.

"Я трохи здивувався тій інформації (місцевої влади Хмельниччини щодо наслідків ворожої повітряної атаки 25 жовтня –ред.). Наче після ядерного вибуху… 1760 цивільних обєктів, школи, церкви, звучить страшно.

Потрібно пояснити, що відбувається… Якщо збивається "Шахед" чи ракета, відповідно відбувається вибух у повітрі, вибухає зенітна ракета, вибухає повітряна ціль ворога, вибуховою хвилею можуть бути пошкоджені вікна (у вікон шансів взагалі дуже мало, саме тому їх стрічкою скріплюють, щоб уламки не вразили людей). Таким чином відбувається протиповітряний бій.

Якщо є хоч і невелика кількість тих самих "Шахедів" чи ракет, населені пункти і будинки попадають у зону ураження ППО, то такі речі трапляються.

Уламки обов’язково повертаються на землю, саме тому ми просимо людей іти в укриття. Тож таким чином є пошкодження відповідно покрівель, вікон. Однак всі по-різному рахують, потім же потрібно допомогу фінансову надавати керівникам, які про це говорять. Тож треба з розумінням поставитись до інформації, яка зараз іде, і не лякати людей страшними цифрами, внести ясність".

У коментарі УП Ігнат уточнив, що в небі над Хмельниччиною в ніч на 25 жовтня було знищено 6 "Шахедів", ще 5 - за маршрутом слідування в різних областях.

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