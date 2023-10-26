Нардепи написали заяву на ексрадника глави ОП Арестовича

Народний депутат від "Голосу" Наталія Піпа та її колеги написали заяву до поліції на колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення правопорушення, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Я та 28 моїх колег — народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення… Я вважаю (а моя сім’я, колеги та співгромадяни гаряче підтримують), що Развєдчік-Аматор є справжнім злочинцем. І я це детально пояснила правоохоронним органам" , — зазначила вона.

Нардеп зазначила, що закон України №2310-IX від 19.06.2022 вводить суворі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Крім того, Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року. Законність цього рішення визнав Верховний Суд України.

"Громадяни України активно відстоюють і будуть відстоювати свої мовні права та культурну ідентичність. Особливо у час війни з росією. Адже "Чия мова — того влада". І саме це у свій спосіб пропагує Путін" , — додала Піпа.

Вона вважає, що "нарцис" Арестович прямо порушив ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення).

"Загалом дії цього персонажа прямо пов’язані з загрозою національній безпеці України" , — підкреслила Піпа.

Нагадаємо, на початку червня нардеп Наталія Піпа подала заяву до поліції на вуличного музиканта, який у Львові співав пісні Віктора Цоя. Спочатку вона зробила зауваження хлопцю, який разом зі своїм другом відреагував агресивно. Мовляв, він приїхав з Одеси, де всі розмовляють українською мовою. "Одесу х**рять, більше ніж Львів. Чого ти до мене до**алась за мову, пішла на**й! Цой — легенда року!" – сказав музикант. Тоді Піпа викликала поліцію.