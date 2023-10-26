Київська влада дала поради на випадок відключень електроенергії
Київська влада оприлюднила перелік рекомендацій, як підготуватися до можливих відключень електроенергії, повідомляє Економічна правда.
Відповідна інформація розміщена на сайті КМДА.
"Ці поради допоможуть киянам і гостям столиці впоратися в разі надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.
Отже, мешканцям міста, радять:
- Зробити запас питної та технічної води. На одну дорослу особу на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, що споживається з їжею) та 10-12 літрів технічної води для гігієни й приготування їжі. Запаси необхідно зробити щонайменше на 3 дні. Мапа бюветів Києва – за посиланням.
- Зробити запас їжі, яка не псуватиметься без холодильника та не потребуватиме електроенергії для її приготування. Зокрема це можуть бути:
м’ясні, рибні та овочеві консерви; сушене та в’ялене м’ясо; сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування і супи, які необхідно заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури); хлібці, печиво, сухарі; сухофрукти, горішки; шоколад, цукерки; енергетичні батончики.
- Підготувати та зарядити павербанки й портативні зарядні станції.
- Зробити необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок тощо.
- Подбати про наповненість домашньої аптечки всіма необхідними для вас ліками.
- Придбати FM-радіо на батарейках/рацію.
- Підготувати туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті. Ознайомитися з правилами зберігання та користування туристичними газовими балонами та пальниками.
- Подбати про пожежну безпеку. Наприклад, придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де запалюватимуть свічки або користуватимуться пальником.
- Замінити у приміщеннях звичайні лампочки на LED-лампи. Це допоможе зменшити споживання електроенергії.
- Зберігати тепло в оселі. Утеплити приміщення – заклеїти стики вікон і перевірити зовнішню ізоляцію вікон, помістити алюфом між стіною та батареєю.
- Підготувати теплі домашні речі, ковдри, утеплені місця для домашніх улюбленців.
- Подбати про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. Одягати світлорефлекторний одяг або носити сітловідбивальну стрічку на рукаві, сумці чи рюкзаку.
Також у КМДА повідомляють, що у випадку блекаутів у місті працюватимуть пункти обігріву.
Мапи цих пунктів наразі немає Але столична влада обіцяє її опублікувати на Офіційному порталі Києва, у Telegram-каналі КМДА та в застосунку Київ Цифровий.
"Завантажте собі цю мапу, щоб мати до неї доступ офлайн, або занотуйте адреси кількох найближчих пунктів", - радять в КМДА.