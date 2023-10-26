Умєров обговорив із главою Міноборони Німеччини військову підтримку України
Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 26 жовтня, провів розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Міноборони Німеччини.
Зазначається, що Пісторіус вдень поговорив з Умеровим.
Вони обговорили подальшу військову підтримку України під час відеоконференції.
"Ми продовжимо допомагати всім, чим зможемо - стільки, скільки буде потрібно", - додали в Міноборони Німеччини.
Допомога Україні від Німеччини на зиму
Нагадаємо, Німеччина активно допомагає Україні підготуватися до майбутньої зими. Її допомога є не лише фінансовою, а й військовою.
Зокрема, нещодавно влада ФРН анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли системи протиповітряної оборони, у тому числі зенітний ракетний комплекс Patriot.
Нещодавно стало відомо, що Німеччина додатково надасть Україні майже 200 мільйонів євро на потреби енергетичних компаній.