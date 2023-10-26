Федоров: Сили оборони отримали понад 200 ударних безпілотників Heavy Shot
Сили оборони України отримали понад 200 ударних безпілотників Heavy Shot за державною програмою Армія дронів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Пташки допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати. Військові знищуватимуть піхоту, техніку, склади й командні пункти окупантів".
Федоров також повідомив, що Heavy Shot мають стійку до засобів радіоелектронної боротьби систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів.
Дрони повністю розробила та виробила в Україні компанія Gurzuf Defence.