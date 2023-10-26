У Мінвідновлення заперечують призупинку роботи зернового коридора

Міністерство відновлення України заперечує призупинку роботи зернового коридора, повідомляє Економічна правда.

Відповідне повідомлення оприлюднене міністерством увечорі 26 жовтня.

"Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами" , - зазначають в Мінвідновлення.

"Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії Росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов" , - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що порти Великої Одеси продовжують обробляти судна, які вже пройшли тимчасовим коридором.

Наразі, в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 23 судна. Всього коридором на вхід скористалося 51 судно. 33 судна експортувало понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Нагадуємо:

Консалтингова компанія Barva Invest стверджує, що 25 жовтня АМПУ випустила попередження про те, що рух суден коридором буде призупинено 26 жовтня 2023 року.

Також 25 жовтня Українська зернова асоціація заявила про численні повідомлення учасників ринку зерна про те, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть "колосальні втрати".