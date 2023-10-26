Данія передає Україні пакет допомоги з танками, БМП та боєприпасами

Уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон (близько 520 млн доларів), повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

До нового данського пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

"Це обладнання та боєприпаси, на які є попит в Україні і які мають вирішальне значення для підтримання боєздатності Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

"Сьогоднішня допомога підтверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу…Це також надсилає важливий сигнал як Україні, так і Росії, що ми не втрачаємо уваги, навіть незважаючи на те, що значна частина уваги світу в ці дні прикута до Ізраїлю та Палестини", – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Нагадаємо, Данія у серпні анонсувала надання Україні загалом 19 винищувачів F-16.

Глава данського Міноборони раніше заявляв, що перші винищувачі F-16 можуть доставити Україні навесні 2024 року.