США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 150 млн доларів

Сполучені Штати в четвер оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Блінкен зазначив, що до нового пакета допомоги входять засоби протиповітряної оборони, артилерійські, протитанкові та інші засоби, які "ще більше посилять здатність України захищати свою територію від російських наступальних дій, продовжуючи при цьому контрнаступ проти російських військ".

Цей пакет допомоги став 49-им у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, в межах якого українські військові отримують обладнання з американських складів.

"Сполучені Штати і коаліція, яку ми створили з більш ніж 50 країн, продовжуватимуть підтримувати Україну, і ми продовжуватимемо працювати з Конгресом, щоб допомогти Україні забезпечити своє майбутнє – майбутнє, в якому її народ зможе відбудуватись і безпечно жити в умовах стійкої демократії, що процвітає", – додав держсекретар.

У Пентагоні окремо уточнили, що пакет військової допомоги містить:

додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, зенітні комплекси Stinger;

боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;

протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin;

два мільйони набоїв для стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси;

зимове спорядження й запчастини та інше допоміжне обладнання.

Останній до цього пакет американської військової допомоги США оголошували 11 жовтня в межах засідання Контактної групи з питань оборони України, його вартість становила 200 мільйонів доларів.

Загальна сума безпекової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 44 мільярдів доларів.

Водночас Пентагон усе ще має близько 5 мільярдів доларів затвердженого Конгресом фінансування на військову допомогу Україні через виявлену влітку помилку обліку вартості обладнання.

На тлі спротиву радикальних республіканців, які не хочуть підтримки Києва зброєю, Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США в одному пакеті.

Цей бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.