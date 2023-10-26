ЗМІ: Туреччина може відкласти вступ Швеції до НАТО до 2024 року

Правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) може відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Cumhuriyet.

За даними видання, у парламенті Туреччини визнають, що Швеція виконала всі висунуті Анкарою вимоги щодо боротьби з тероризмом і постачання зброї. Однак парламент все ще обурений акціями зі спалення Корану, які періодично відбуваються у Швеції.

Тому партія президент Реджепа Таїпа Ердогана не має наміру "квапити" процес ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО.

"Хоча чіткого графіка ще не встановлено, офіційні представники ПСР висловили думку, що протокол не обговорюватимуть у короткостроковій перспективі, але й не буде такого підходу, який би дозволив йому затягнутися" , - ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що якщо нове рішення не буде ухвалено, керівники ПСР не очікують, що протокол буде внесено до порядку денного парламенту до кінця грудня, коли відбудуться обговорення бюджету, і вважається ймовірним, що його відкладуть до нового року.

Вступ Швеції до НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступати до Північноатлантичного альянсу разом із Фінляндією.

Наразі не дають остаточного добра на заявку про вступ Швеції до НАТО дві держави - Туреччина та Угорщина. При цьому Будапешт раніше заявляв, що не заважатиме Швеції, щойно Анкара наважиться підписати ратифікацію.

Туреччина заявляє, що Швеція має зробити більше кроків, щоб придушити войовничу робітничу партію Курдистану, яку Євросоюз та США також вважають терористичним угрупуванням. При цьому у Швеції заявляли, що вже зробили все необхідне для вступу до НАТО.

23 жовтня президент Туреччини Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО для його розгляду у турецькому парламенті.